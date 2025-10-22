В Минобороны рассказали о пролете бомбардировщиков над Балтикой

Минобороны: Бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над Балтийским морем

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что сопровождение бомбардировщиков обеспечивалось истребителями Су-35с и Су-27.

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании рассказали об операции НАТО, в рамках которой осуществлялась слежка за кораблем Военно-морского флота (ВМФ) России «Вице-адмирал Кулаков». Как утверждается, британский эсминец HMS Duncan следовал за российским кораблем из Северного моря через Ла-Манш до острова Ушант у побережья Франции.