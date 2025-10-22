Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 22 октября 2025Мир

В Минобороны рассказали о пролете бомбардировщиков над Балтикой

Минобороны: Бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над Балтийским морем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что сопровождение бомбардировщиков обеспечивалось истребителями Су-35с и Су-27.

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании рассказали об операции НАТО, в рамках которой осуществлялась слежка за кораблем Военно-морского флота (ВМФ) России «Вице-адмирал Кулаков». Как утверждается, британский эсминец HMS Duncan следовал за российским кораблем из Северного моря через Ла-Манш до острова Ушант у побережья Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО

    В России для выпускников захотели ввести новый обязательный предмет для сдачи ЕГЭ

    В Японии произошло мощное землетрясение

    Помощник Трампа оскорбил Псаки после ее шутки о жене Вэнса

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Рыночной ставке по ипотеке в РФ предсказали снижение

    «Поставить нормального военного». Лидер группы «Вопли Видоплясова» призвал к перевороту на Украине

    Прикованный к инвалидной коляске телеведущий рассказал о повседневной жизни

    Ежегодный пересмотр одного налога в России назвали нецелесообразным

    Генсек НАТО раскрыл сумму поставок американского оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости