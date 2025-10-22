Экономика
15:40, 22 октября 2025

В одной стране произошло мощное землетрясение

В Коста-Рике зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kent Gilbert / Globallookpress.com

В Коста-Рике в среду, 22 октября, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло в 03:57 (06:57 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 59 километрах южнее от столицы Сан-Хосе, где проживают около 335 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 24 километров. Данные о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступали.

Ранее стало известно, что у восточного побережья Камчатки минувшей ночью зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3.

