07:20, 22 октября 2025Экономика

В России подешевела минимальная продуктовая корзина

«Руспродсоюз»: Цена минимальной продуктовой корзины снизилась почти на 2 %
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В России за месяц стоимость минимальной продуктовой корзины опустилась на 1,8 процента. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз».

С начала года снижение оценивается в 0,2 процента. В среднем, набор продуктов питания на одного человека в настоящее время стоит 7 тысяч 171,5 рубля.

Самая дорогая минимальная продуктовая корзина оказалась на Чукотке — 17 тысяч 980,4 рубля. В Камчатском крае речь идет о сумме в 12 тысяч 673,4 рубля. Самая дешевая корзина в Мордовии — 5 тысяч 812,5 рубля.

В Москве минимальная стоимость продуктовой корзины достигла 8 тысяч 624,7 рубля, а в Санкт-Петербурге — 8 тысяч 441,5 рубля.

Отмечается, что при расчетах эксперты ассоциации учитывали 33 наименования продуктов, среди которых: мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Согласно информации Росстата по итогам сентября цены на продукты выросли на 12,8 процента если сравнивать с первым осенним месяцем прошлого года.

    Все новости