В США оценили влияние саммита в Будапеште на понимание Трампом причин СВО

Наполитано: Саммит в Будапеште можеть помочь Трампу понять причины СВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Российско-американский саммит в Будапеште может помочь президенту США Дональду Трампу понять причины и обоснования проведения спецаильной военной операции (СВО). Об этом заявил бывший судья верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано в интервью ТАСС.

«Я надеюсь, что этот саммит поможет американцам понять законные и реалистичные цели специальной военной операции (...) Если президент Трамп сможет изучить и понять историю России, понять, как возник этот конфликт, какие цели необходимо достичь для его завершения, это будет позитивным шагом», — оценил влияние саммита Наполитано.

По его мнению, конфликт не завершится после переговоров в Будапеште, однако саммит станет важным шагом к этому.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия — США в Венгрии. Подготовка к мероприятию продолжается, заверил он.

