В США заявили об утрате независимости Европы

FP: Европа утратила свою фактическую независимость от США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Европа фактически утратила свою независимость от США, это проявляется в попытках европейских политиков угодить американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом заявил издания Foreign Policy (FP) колумнист Джон Кампфнер, перевод его статьи опубликовал портал «ИноСМИ».

«Пожалуй, самым красочным воплощением добровольного отказа Европы от власти стал мастер-класс, как надо правильно лебезить перед Трампом, который минувшим летом закатил генеральный секретарь НАТО и бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Европейцам остается лишь надеяться, что в дальнейшем их ждет нечто более радостное — например, поиск новых подходов в мире, где все больше делается напоказ», — говорится в статье.

По словам Кампфнера, ситуация на Ближнем Востоке показала ослабление Европы. Колумнист подчеркнул, что в ЕС опасаются потери интереса США к объединению.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что среди стран Европейского союза есть недовольство в связи с выбором Венгрии в качестве места встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

