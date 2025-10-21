Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 21 октября 2025Мир

В ЕС рассказали об «ухмылке сквозь зубы» из-за встречи Трампа и Путина

FT: В ЕС ухмыляются сквозь зубы из-за выбора Венгрии для встречи Трампа и Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Среди стран Европейского союза (ЕС) есть недовольство в связи с выбором Венгрии в качестве места встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом со ссылкой на высокопоставленные европейские источники пишет газета The Financial Times.

«Мы все ухмыляемся сквозь зубы, говоря, что все в порядке», — заявил в беседе с изданием европейский дипломат, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, выбор Будапешта для проведения российско-американского саммита «никому не нравится» из-за политической позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее источники журнала Politico рассказали, что некоторые европейские лидеры хотят добиться участия в предстоящей встрече Путина и Трампа.

16 октября состоялся телефонный разговор глав России и США, по итогам которого была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о переносе встречи Лаврова и Рубио. Как это скажется на переговорах Путина и Трампа?

    Раскрыты подробности расправы над российским режиссером

    Российского режиссера порезали около его дома в Москве

    Владельцев домашних животных предупредили о хитроумных схемах мошенников

    Владельцев Chery Tiggo предупредили о проблемах

    Молодую россиянку жестоко избили в подъезде и похитили

    В Ленобласти объявили воздушную тревогу

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины

    Безопасность поездок россиян в Таиланд оценили после похищений иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости