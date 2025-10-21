В ЕС рассказали об «ухмылке сквозь зубы» из-за встречи Трампа и Путина

Среди стран Европейского союза (ЕС) есть недовольство в связи с выбором Венгрии в качестве места встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом со ссылкой на высокопоставленные европейские источники пишет газета The Financial Times.

«Мы все ухмыляемся сквозь зубы, говоря, что все в порядке», — заявил в беседе с изданием европейский дипломат, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, выбор Будапешта для проведения российско-американского саммита «никому не нравится» из-за политической позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее источники журнала Politico рассказали, что некоторые европейские лидеры хотят добиться участия в предстоящей встрече Путина и Трампа.

16 октября состоялся телефонный разговор глав России и США, по итогам которого была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште.