19:16, 22 октября 2025Экономика

В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Kyodo / Reuters

В Японии в среду, 22 октября, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло в 09:17 (12:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 87 километрах на восток от города Кусиро с населением около 183 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 46 километров.

Специалисты не уточнили информацию о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения.

Ранее в Коста-Рике произошло более сильное землетрясение. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,8.

