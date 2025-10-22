В запутанном деле обвиненного в педофилии россиянина появились новые подробности

ВС РФ отменил оправдательный приговор екатеринбуржцу, обвиненному в педофилии

Верховный суд (ВС) России отменил оправдательный приговор в отношении жителя Екатеринбурга Антона Шерстобитова, обвиненного в совершении преступлений против половой неприкосновенности ребенка. Об этом пишет «E1.RU».

Основанием для возбуждения уголовного дела стали показания пятилетней дочери его возлюбленной. Заявление написал бывший муж женщины. На видео девочка сказала, что Шерстобитов делал с ней непристойные вещи. Впоследствии потерпевшая отказалась от первоначальных показаний.

Уголовное дело неоднократно рассматривалось в судах первой инстанции, где в конечном итоге был вынесен оправдательный приговор. Верховный суд, рассмотрев апелляционную жалобу, отменил данное решение и направил дело на новое рассмотрение. Мужчина провел в местах лишения свободы больше года.

