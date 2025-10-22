Мир
Вероятность отказа Европы от поддержки Украины оценили

Политолог Камкин: Европа будет помогать Украине до последнего
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Условий для отказа Европы от поддержки Украины на данный момент не наблюдается, считает политолог, доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«На данный момент таких условий явно не наблюдается. Это возможно только в том случае, если брюссельский конструкт и вся система Евросоюза будет под контролем нынешней американской администрации. Большинство европейских политиков трансатлантического толка до сих пор упрямо воспринимают администрацию Трампа как сбой системы, а не как качественный переход на новый уровень евро-американских отношений», — сказал Камкин.

В нынешней ситуации Европа поддерживает Украину скорее вопреки позиции Трампа, отметил политолог. Он подчеркнул, что Евросоюз будет помогать Украине до тех пор, пока у него будут оставаться ресурсы.

Ранее портал Euractiv со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщал о том, что военная помощь Европейского союза (ЕС) Украине резко сократилась летом 2025 года, несмотря на инициативу НАТО по закупке для Киева вооружений у США. Издание отмечает, что за июль и август этого года европейские страны направили Украине военную помощь на общую сумму 3,3 миллиарда евро, или 1,65 миллиарда евро в месяц. Это на 57 процентов меньше среднемесячного показателя за январь-июнь 2025 года, когда европейские страны выделяли Киеву в среднем 3,85 миллиарда евро в месяц.

