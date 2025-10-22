Вооруженный россиянин ограбил отделение почты

В Ленинградской области россиянин ограбил отделение почты

В Ленинградской области вооруженный мужчина ограбил отделение почты. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщает РИА Новости.

По данным следствия, злоумышленник подошел к окну выдачи денег и пригрозил сотрудникам отделения похожим на пистолет оружием. Сотрудник выдал грабителю 260 тысяч 846 рублей наличными. По факту инцидента возбудили уголовное дело о разбое. Преступника ищут.

8 августа двое грабителей похитили из отделения почты в Москве 4,8 миллиона рублей. На следующий день их задержали сотрудники полиции.