ТАСС: Подозреваемых в ограблении отделения почты в Москве задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в ограблении отделения почты в московском Царицыно. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«Подозреваемые задержаны», — сообщил собеседник агентства. Других данных о ситуации он не привел.

Ранее ограбление прокомментировали сотрудники московской почты. Одна из сотрудниц рассказала, что камер у них нет, поэтому никто ничего не видел. Другой сотрудник добавил, что нападение произошло очень быстро. Злоумышленники прошли мимо рабочих, взяли ящик и вышли. Многие пенсионеры остались без выплат, прокомментировали работники.

Неизвестные в масках ограбили отделение почты в Москве на улице Медиков 8 августа. Они похитили 4,8 миллиона рублей. Злоумышленники, предварительно, были вооружены пистолетом, они зашли в здание через служебный вход.