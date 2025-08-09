Силовые структуры
11:11, 9 августа 2025

Подозреваемых в ограблении отделения почты в Москве задержали

Подозреваемых в ограблении отделения почты в Москве задержали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в ограблении отделения почты в московском Царицыно. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«Подозреваемые задержаны», — сообщил собеседник агентства. Других данных о ситуации он не привел.

Ранее ограбление прокомментировали сотрудники московской почты. Одна из сотрудниц рассказала, что камер у них нет, поэтому никто ничего не видел. Другой сотрудник добавил, что нападение произошло очень быстро. Злоумышленники прошли мимо рабочих, взяли ящик и вышли. Многие пенсионеры остались без выплат, прокомментировали работники.

Неизвестные в масках ограбили отделение почты в Москве на улице Медиков 8 августа. Они похитили 4,8 миллиона рублей. Злоумышленники, предварительно, были вооружены пистолетом, они зашли в здание через служебный вход.

    Все новости