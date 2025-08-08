Силовые структуры
Сотрудники почты Москвы прокомментировали произошедшее ограбление

В Москве возбудили дело из-за разбойного нападения на почту
Екатерина Кашурникова
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве возбудили уголовное дело из-за разбойного нападения на отделение почты. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено по части 4 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

Сотрудница почты рассказала, что камер у них нет, уточняет РЕН ТВ, поэтому никто ничего не видел. Другой сотрудник добавил, что нападение произошло очень быстро. Злоумышленники прошли мимо рабочих, взяли ящик и вышли. Многие пенсионеры остались без выплат, прокомментировали работники.

Полицейские осматривают место преступления и допрашивают свидетелей.

Разбойное нападение на отделение почты по улице Медиков произошло утром 8 августа. Предварительно, двое вооруженных мужчин в масках ворвались в помещение и, угрожая сотруднику, похитили почти пять миллионов рублей. После преступления они скрылись на такси.

