Раскрыты подробности о разбойном нападении на почту в Москве

ТАСС: Грабители зашли на почту в Москве со служебного входа и вынесли ₽5 млн

Двое грабителей, напавших на отделение почты в Москве, зашли внутрь здания через служебный вход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, в момент нападения внутри находился сотрудник почтового отделения. Он не пострадал.

Разбойное нападение на отделение почты по улице Медиков произошло утром в пятницу, 8 августа. Предварительно, двое вооруженных мужчин в масках ворвались в помещение и, угрожая сотруднику, похитили почти пять миллионов рублей. После преступления они скрылись на такси.

Злоумышленников ищут.