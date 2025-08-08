Раскрыты подробности о разбойном нападении на почту в Москве

Двое грабителей, напавших на отделение почты в Москве, зашли внутрь здания через служебный вход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, в момент нападения внутри находился сотрудник почтового отделения. Он не пострадал.
Разбойное нападение на отделение почты по улице Медиков произошло утром в пятницу, 8 августа. Предварительно, двое вооруженных мужчин в масках ворвались в помещение и, угрожая сотруднику, похитили почти пять миллионов рублей. После преступления они скрылись на такси.
Злоумышленников ищут.