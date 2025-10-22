Заявления Трампа о встрече с Путиным объяснили

Мартынов: Заявления Трампа о встрече с Путиным являются частью его стиля

Заявления президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным являются частью стиля ведения дел главы Белого дома. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, это стиль. Не столько стиль Трампа, сколько стиль той самой Pax Americana 2.0, который сегодня активно пытается реализовать американская администрация», — отметил эксперт.

Мартынов добавил, что на Западе идет серьезное сопротивление новой политике Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял решение о том, состоится ли саммит с Владимиром Путиным в Будапеште. Он добавил, что для этого ему нужно два дня.