Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:47, 22 октября 2025Мир

Заявления Трампа о встрече с Путиным объяснили

Мартынов: Заявления Трампа о встрече с Путиным являются частью его стиля
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Заявления президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным являются частью стиля ведения дел главы Белого дома. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, это стиль. Не столько стиль Трампа, сколько стиль той самой Pax Americana 2.0, который сегодня активно пытается реализовать американская администрация», — отметил эксперт.

Мартынов добавил, что на Западе идет серьезное сопротивление новой политике Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял решение о том, состоится ли саммит с Владимиром Путиным в Будапеште. Он добавил, что для этого ему нужно два дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Дагестан дронами нового типа с иностранной маркировкой. Последствия удара попали на видео

    В России чиновник напал на мужчину, избил его и попал на видео

    Врач дал 10 советов по сохранению здоровья глаз до старости

    Известная 57-летняя актриса обнажила грудь на премьере сериала

    Двое бойцов СВО проехали шесть километров под обстрелами ВСУ с пробитыми колесами

    Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Дагестан

    Малышева запретила россиянам заказывать одно блюдо в ресторане

    Спящий в бытовке под американским флагом россиянин оказался террористом и попал на видео

    В России назвали причину ожирения школьников

    Российских пенсионеров решили развлекать по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости