Зеленский дал оценку мирному плану Европы

Зеленский: Мирный план Европы по Украине поможет прекратить боевые действия
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мирный план стран Европы по Украине может помочь остановить боевые действия. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Это не план, как тотально остановить войну, это план в основном по прекращению огня. Я знаю некоторые шаги по этому поводу, но это нужно обсудить. Есть определенные предложения, и я очень приветствую, когда стратегические друзья предлагают свою помощь», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатическому урегулированию украинского кризиса, но не ценой территорий. Также он вновь акцентировал внимание на желании прекратить огонь до начала переговоров по урегулированию конфликта.

До этого Зеленский прибыл в Швецию, где обсудит с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сделку о военном экспорте на Украину. Переговоры пройдут на шведском оборонно-промышленном концерне Saab, где производят истребитель JAS 39 Gripen, самолет-разведчик GlobalEye, ракетные системы и другое оборудование.

