Зеленский поехал договариваться о военной сделке со страной НАТО

Зеленский прибыл в Швецию, где обсудит сделку о военном экспорте на Украину
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швецию, где обсудит с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сделку о военном экспорте на Украину. Об этом пишет агентство Reuters.

«Мы обсудим возможную крупную экспортную сделку со Швецией», — приводит агентство слова шведского премьера Кристерссона.

Переговоры пройдут на шведском оборонно-промышленном концерне Saab, где производят истребитель JAS 39 Gripen, самолет-разведчик GlobalEye, ракетные системы и другое оборудование, уточняет Reuters. При этом неизвестно, будут ли в рамках предполагаемой сделки обсуждаться вышеназванные виды техники.

Перед встречей в Швеции Зеленский сделал остановку в Норвегии. Там у него была запланирована встреча с премьер-министром королевства Йонасом Гаром Стьоре.

