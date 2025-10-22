Ценности
Жена Александра Цекало показала на камеру голую грудь

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала кадры с откровенной съемки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @darina.ervin

Жена режиссера и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин показала кадры с откровенной съемки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя актриса предстала на размещенных кадрах в туфлях на шпильке, трусах и колготках с кружевным поясом. При этом она позировала перед камерой с голой грудью, держа в руках сигарету.

Также можно заметить на фото, что визажисты сделали в макияже знаменитости акцент на губы, нанеся нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и добавили им эффект небрежности.

В сентябре стало известно, что Дарина Эрвин снялась в раздельном купальнике после похудения. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и надписью Father («Отец») и Son («Сын») и трусов с завязками на бедрах с фразой Holy Spirit («Святой дух»).

.
    Все новости