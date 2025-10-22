Забота о себе
02:03, 22 октября 2025Забота о себе

Женщин предупредили об опасности одной сексуальной практики

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Freepik

Уролог Жоау Рикарду Алвеш призвал женщин не заниматься пигазмом — долгим сдерживанием мочи ради получения оргазма. Об опасности этой сексуальной практики он предупредил в беседе с изданием Metropoles.

«Когда мочевой пузырь переполнен, он давит на нервные окончания в области таза. Эти нервы являются частью нервной системы, отвечающей за сексуальное удовольствие. Когда человек мочится, он испытывает сильное облегчение, которое мозг может интерпретировать как оргазм», — объяснил Алвеш суть пигазма.

По его словам, подобная практика чревата инфекциями мочевыводящих путей, тазовыми болями, хроническим воспалением и проблемами при опорожнении мочевого пузыря. Доктор подчеркнул, что при пигазме оргазм не является настоящим. «Настоящий оргазм включает ритмичные сокращения мышц и выброс гормонов, таких как окситоцин и эндорфины. При пигазме же происходит лишь косвенная стимуляция нервов», — заключил он.

Ранее сексолог Люси Роуэтт рассказала, как увеличить продолжительность секса. Так, она посоветовала не концентрироваться только на проникновении.

