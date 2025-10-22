Экономика
18:25, 22 октября 2025Экономика

Женщина вылила кофе на улице и получила штраф

Жительница Британии вылила кофе в водосток и была оштрафована на 150 фунтов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Kseniia Perminova / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Бурку Есилюрт решила избавиться от остатков кофе, вылив их в канализацию на улице, и была оштрафована на 150 фунтов стерлингов (около 16,3 тысячи рублей). Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на главной улице возле вокзала Ричмонд в Лондоне. По словам Есилюрт, она увидела приближающийся автобус и решила опустошить свой одноразовый стаканчик с кофе, перед тем как сесть в транспорт. Когда она вылила остатки напитка в водосток, к ней подошли трое полицейских и выписали штраф за нарушение закона об охране окружающей среды.

Согласно закону, гражданам запрещено выбрасывать или сливать в городе любые отходы, загрязняющие землю или водные пути. Под запрет попадают в том числе жидкости, слитые в уличные водостоки.

Есилюрт посчитала штраф несправедливым и подала официальную жалобу. Она отметила, что не мусорила на улице, а попросту вылила небольшое количество жидкости. Однако в местной администрации заявили, что наказание заслуженное, а меры направлены на поддержание чистоты в городе.

Ранее россиянам напомнили, что использование автомобильных шин для оформления детских площадок или клумб грозит административным штрафом.

