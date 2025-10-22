Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
01:38, 22 октября 2025Из жизни

Житель Стамбула будет 10 лет платить алименты котам

Житель Стамбула после развода будет 10 лет платить алименты на котов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Житель Стамбула после развода обязуется выплачивать жене деньги на содержание двух котов. Об этом пишет Hürriyet.

По информации газеты, причиной для развода пары после двух лет в браке стала несовместимость мужа и жены.

Уточняется, что коты после расторжения брака останутся у женщины, и ее бывший муж раз в три месяца на протяжении 10 лет обязуется выплачивать по 10 тысяч турецких лир (порядка 240 долларов) на их содержание. Ежегодно сумма алиментов будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции, отмечает издание.

Ранее стало известно, что с января по июнь 2025 года прокуроры изъяли у жителей России более 45 миллиардов рублей долгов по алиментам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов

    Трамп прокомментировал телефонный разговор с Моди

    На ТЭЦ в Киеве произошел пожар

    Россиянин обманул пенсионерку с жильем и похитил у нее миллионы рублей

    Обнаружено природное оружие против болезней печени

    Помощницу учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с ребенком

    Женщин предупредили об опасности одной сексуальной практики

    Бывшая жена Диброва переехала в новый дом после развода

    На Западе рассказали об эффекте от телефонного разговора Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости