Раскрыта сумма изъятых у россиян долгов по алиментам

За шесть месяцев 2025 года прокуроры изъяли 45 млрд рублей долгов по алиментам

С января по июнь 2025 года прокуроры изъяли у жителей России более 45 миллиардов рублей долгов по алиментам. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

В первом полугодии прошлого года этот показатель достигал 37,5 миллиарда рублей. В сфере работы приставов за первые шесть месяцев 2025 года выявили более 116 тысяч нарушений, к дисциплинарной ответственности привлекли более 5 тысяч должностных лиц.

Ранее житель Московской области погасил долг в несколько миллионов рублей по алиментным платежам после возбуждения в отношении него уголовного дела.