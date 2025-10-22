Интернет и СМИ
Звезда реалити-шоу раскрыл многомиллионные заработки

Звезда реалити-шоу Джоузи зарабатывал ежемесячно 70 тысяч долларов в Snapchat
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Monica Schipper / Getty Images

Телеведущий и звезда реалити-шоу из Австралии Гарри Джоузи рассказал о многомиллионных заработках. Как пишет Us Weekly, участник телепроектов заявил, что главным образом доход ему приносят соцсети.

Джоузи заявил, что больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). При этом он подчеркнул, что наиболее регулярный доход обеспечивает соцсеть Snapchat.

По словам звезды реалити-шоу, в 2023 году, когда он снимался в телепроекте «Танцы со звездами», он зарабатывал около 70 тысяч долларов (5,6 миллиона рублей по текущему курсу) в месяц только благодаря Snapchat. Кроме того, Джоузи раскрыл, что самым крупным рекламным контрактом стала сделка с приложением знакомств Tinder. Контракт длился шесть месяцев, и за это время он заработал порядка 600 тысяч долларов (48 миллионов рублей).

Ранее популярный канадский стример и блогер Феликс Лянжель, известный как xQc, раскрыл свой дневной заработок. Названая им сумма удивила и возмутила его зрителей.

