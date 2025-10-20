Дневной заработок популярного стримера возмутил зрителей

Канадский стример xQc заявил, что зарабатывал в день 45 тысяч долларов

Популярный канадский стример и блогер Феликс Лянжель, известный как xQc, раскрыл свой дневной заработок. О доходах он высказался в онлайн-трансляции, отрывок из которой доступен на YouTube.

Лянжель показал зрителям данные о своем заработке на платформе Twitch в один из дней в период с 2019 по 2023 год. Оказалось, что всего за день стример получил 45 тысяч долларов (примерно 3,5 миллиона рублей по текущему курсу). При этом большую часть заработка в тот день ему обеспечила реклама.

«На самом деле в тот день я заработал даже меньше среднего. Видимо, был плохой день. (...) А сегодня такая сумма, ну или чуть меньше — стандарт для всех остальных [стримеров], так ведь? — сказал xQc.

В комментариях к видео многие пользователи удивились заработку стримера. «В свой неудачный день он заработал больше, чем я — за четыре года», «45 тысяч в день? И это еще и неудачный день? Чего?», «Это безумие», — написали они. «45 тысяч в день за то, что он сидит на заднице и смотрит чужой контент», «Эти люди не заслуживают того, чтобы зарабатывать миллионы», «Наш мир обречен», — возмутились другие комментаторы.

Ранее xQc раскрыл финансовые потери из-за увлечения азартными играми. Он признался, что всего из-за азартных игр потерял более 100 миллионов долларов, и назвал себя тупым.