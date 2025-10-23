Россия
07:11, 23 октября 2025Россия

Аналитик назвал цель ядерной тренировки России

Аналитик Коротченко: Ядерная тренировка РФ показала ответ Москвы на атаки Taurus
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Тренировка стратегических ядерных сил РФ представляет собой демонстрацию потенциального ответа Москвы в случае удара ракетами Tomahawk или Taurus по целям в России. Об этом сообщил в разговоре с «МК» военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он также отметил, что такой ответ России также последует в случае введения военно-морской блокады российских военно-морских портов на Балтике, препятствования российскому морскому судоходству или попытки блокады Калининградской области. «Проведенная тренировки стратегических ядерных сил России с практическими пусками межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования — это подтверждение готовности российской ядерной триады», — подчеркнул Коротченко.

На тренировке стратегических ядерных сил был выполнен пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера «Брянск», а также крылатых и межконтинентальных баллистических ракет. Также были задействованы комплексы «Ярс» и самолеты дальней авиации Ту-95МС, отчитались в Кремле. Участие в тренировке принял президент РФ Владимир Путин.

