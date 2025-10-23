Армия США испытает робота-сапера DARPA RACER на учениях

Армия США проведет испытания роботизированной платформы для разминирования на учениях в конце октября. Робот-сапер будет буксировать серийную установку разминирования, пишет Army Recognition.

12-тонную машину на платформе RACER Heavy Platform (RHP), разработанной Управлением перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона, соединили с установкой разминирования M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC).

Военные хотят проверить, сможет ли гусеничная RHP эффективно буксировать и применять MICLIC для автономного разминирования. Отмечается, что робот позволит отработать концепцию инженерных операций, в которых прямое воздействие взрывоопасных предметов на человека сведено к минимуму.

Роботизированная платформа длиной около шести метров построена на шасси робота Textron M5. Базовое шасси модернизировали для автономной работы. Машина получила лидары, несколько камер и инерциальные измерительные устройства, которые обеспечивают круговую фиксацию препятствий. Робот развивает скорость до 48 километров в час. Система MICLIC позволяет пускать заряды разминирования на расстояние до 140 метров. Каждый метр заряда содержит 7,4 килограмма взрывчатки.

В сентябре стало известно, что российскую роботизированную платформу «Курьер» вооружили лазером для разминирования. Система «Игнис» прожигает взрывоопасные предметы без их подрыва.