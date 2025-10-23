Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 23 октября 2025Наука и техника

Армия США испытает робота-сапера

Армия США испытает робота-сапера DARPA RACER на учениях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DARPA

Армия США проведет испытания роботизированной платформы для разминирования на учениях в конце октября. Робот-сапер будет буксировать серийную установку разминирования, пишет Army Recognition.

12-тонную машину на платформе RACER Heavy Platform (RHP), разработанной Управлением перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона, соединили с установкой разминирования M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC).

Военные хотят проверить, сможет ли гусеничная RHP эффективно буксировать и применять MICLIC для автономного разминирования. Отмечается, что робот позволит отработать концепцию инженерных операций, в которых прямое воздействие взрывоопасных предметов на человека сведено к минимуму.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Роботизированная платформа длиной около шести метров построена на шасси робота Textron M5. Базовое шасси модернизировали для автономной работы. Машина получила лидары, несколько камер и инерциальные измерительные устройства, которые обеспечивают круговую фиксацию препятствий. Робот развивает скорость до 48 километров в час. Система MICLIC позволяет пускать заряды разминирования на расстояние до 140 метров. Каждый метр заряда содержит 7,4 килограмма взрывчатки.

В сентябре стало известно, что российскую роботизированную платформу «Курьер» вооружили лазером для разминирования. Система «Игнис» прожигает взрывоопасные предметы без их подрыва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не достигнем нужной цели». Трамп отменил встречу с Путиным и высказался о санкциях против России

    Аналитик назвал цель ядерной тренировки России

    Во Франции призвали готовиться к военному конфликту

    Россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии

    Мужчины и женщины рассказали о худшем сексе в жизни

    Маленький мальчик нашел пистолет и выстрелил в приятеля

    Бывший мэр Плеса оформил на родных две трети городской недвижимости

    Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности

    Россиян предупредили о ставшей популярной у мошенников схеме

    Внешность 65-летнего Антонио Бандераса на свадьбе дочери удивила общественность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости