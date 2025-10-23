Силовые структуры
Борису Акунину предъявлено обвинение

Акунина заочно обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Все материалы переданы в суд.

По данным правоохранителей, в период с февраля по август 2025 года, будучи дважды привлеченным в течение одного года к административной ответственности, писатель опубликовал в социальной сети на своем канале не менее 76 публикаций без указания на то, что этот материал распространяется иностранным агентом.

Ранее Военный суд заочно приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

