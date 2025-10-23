Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 23 октября 2025Россия

В московской школе произошла давка

Давка произошла в школе №548 в Москве, никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

В школе №548 на юге Москвы произошла давка. Об этом сообщил директор образовательного учреждения Ефим Рачевский, его комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Инцидент произошел 22 октября. После уроков образовалась давка возле гардероба. Новый охранник не открыл вторую дверь, из-за чего столкнулись потоки входящих и выходящих учеников», — сообщил директор.

Он добавил, что сотрудники школы открыли для детей вторую дверь, благодаря чему удалось разрешить ситуацию. После давки дети оделись и ушли домой, никто за помощью медиков не обращался.

В образовательном учреждении, по словам Рачевского, приняли все необходимые меры, чтобы не допустить подобных происшествий. Охранника, который не открыл вторую дверь, дополнительно проинструктировали. Руководство школы привлечет виновных к ответственности после проведения служебной проверки.

Ранее в Иркутске школьник сломал руку в сильной давке из-за сокращения уроков. Занятия в школе сократили из-за перебоев с питанием, после звонка одновременно из классов вышли около одной тысячи детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

    Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

    В России призвали остановить создание новой госкомпании

    В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

    Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

    В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

    Путин высказался о снижении рождаемости

    Путин назвал принятие одного решения частным делом каждого россиянина

    Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

    Сорока напала на женщину и повредила ей лицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости