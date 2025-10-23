В московской школе произошла давка

Давка произошла в школе №548 в Москве, никто не пострадал

В школе №548 на юге Москвы произошла давка. Об этом сообщил директор образовательного учреждения Ефим Рачевский, его комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Инцидент произошел 22 октября. После уроков образовалась давка возле гардероба. Новый охранник не открыл вторую дверь, из-за чего столкнулись потоки входящих и выходящих учеников», — сообщил директор.

Он добавил, что сотрудники школы открыли для детей вторую дверь, благодаря чему удалось разрешить ситуацию. После давки дети оделись и ушли домой, никто за помощью медиков не обращался.

В образовательном учреждении, по словам Рачевского, приняли все необходимые меры, чтобы не допустить подобных происшествий. Охранника, который не открыл вторую дверь, дополнительно проинструктировали. Руководство школы привлечет виновных к ответственности после проведения служебной проверки.

Ранее в Иркутске школьник сломал руку в сильной давке из-за сокращения уроков. Занятия в школе сократили из-за перебоев с питанием, после звонка одновременно из классов вышли около одной тысячи детей.