02:29, 23 октября 2025Интернет и СМИ

Девушка провела минуту в доме бойфренда и перестала отвечать на его звонки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: TheVisualsYouNeed / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником MailKnown7615 пожаловалась на своего бойфренда за крайне неудачный, по ее мнению, розыгрыш. Он произошел после совместного ужина, после которого пара отправилась в квартиру молодого человека.

«Как только мы вошли, он запер дверь и забрал у меня сумочку, в которой был телефон. Я спросила, что происходит, и тогда он скорчил безумно странное лицо, поверх которого нацепил странную улыбку, едва не коснувшуюся его глаз, — написала автор и добавила, что краем глаза заметила разбросанные по кухонному столу ножи. — Я попросила его вернуть мой телефон, и тут он выключил весь свет в квартире, а я услышала, как он пробегает мимо меня».

После этого прозвучал звук, который девушка назвала самым отвратительным в своей жизни. Он доносился из колонки и был похож на «визг мертвой свиньи с безумным фоновым шумом на полной громкости». Автор попыталась нащупать в темноте сумочку, чтобы достать смартфон, но поняла, что ее бойфренд забрал ее. Вспомнив о разбросанных на кухне ножах, девушка начала истошно кричать от ужаса, пытаясь выбраться из квартиры. При этом она слышала, что ее парень ходит по квартире.

«И тут раздался металлический скрежет, как будто кто-то начал точить нож. Я разрыдалась еще сильнее и спустя минуту, показавшуюся мне вечностью, он включил свет и начал смеяться. Он сказал, что это был розыгрыш на Хэллоуин, и что он ничего не собирался делать, а просто хотел напугать меня. Я забрала телефон и ушла. Это случилось вчера вечером, и с тех пор я с ним не разговаривала, хотя он звонил несколько раз», — рассказала девушка.

По ее словам, это случай стал единственным, что встревожило ее за целый год отношений, а потому она не уверена, что ей стоит расставаться со своим избранником. Однако теперь она не чувствует себя в безопасности рядом с ним.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о причинах, по которым решила расстаться со своим бойфрендом. По словам 26-летней девушки, примерно год назад она заметила, что ее возлюбленный начал проводить слишком много времени со своим братом-близнецом.

