Девушка узнала страшную правду о бойфренде и его брате благодаря снятому в пять утра видео

Пользовательница Reddit с ником Manifesting69 рассказала о причинах, по которым решила расстаться со своим бойфрендом. По словам 26-летней девушки, примерно год назад она заметила, что ее возлюбленный начал проводить слишком много времени со своим братом-близнецом.

«Они стали все чаще куда-то ходить по вечерам, задерживаясь допоздна. Мой парень никогда не посвящал меня в то, чем они занимаются, но, поскольку я знала его брата и ни один из них никогда не давал мне поводов для подозрений, я никогда об этом не думала. Тем более, что его брат только что женился, а его супруга ждала ребенка», — написала автор.

По ее словам, ситуация начала смущать ее, когда ее бойфренд стал после таких прогулок появляться совсем под утро или даже на рассвете. Но и тогда она поверила его словам о том, что ей не о чем беспокоиться. Тем не менее, когда он в очередной раз пришел подвыпившим и уснул на диване со смартфоном в руках, она решила все же проверить его переписки.

«Я увидела сообщение от его брата с просьбой прислать ему "видео с прошлой ночи". Я открыла его галерею. Ничто не могло подготовить меня к тому, что я там обнаружила. Самое последнее видео было снято в 4:57 утра, и на нем были мой бойфренд и его брат, занимавшиеся сексом с какой-то девушкой. Я замерла и почувствовала подкатывающую к горлу тошноту после просмотра этого ролика, но он был не единственным. Я нашла несколько видео с той ночи, все в разных позах, но на всех были запечатлены близнецы и эта девушка», — рассказала обманутая девушка.

Изучив содержимое устройства, она поняла, что братья встречались всегда с одной и той же партнершей, причем визиты эти начались аккурат год назад. Находясь в шоке от увиденного, она отправилась к сестре, которой и рассказала эту историю, однако та ей не поверила. За прошедшие с того дня пять дней она не придумала, как ей поговорить со своим бойфрендом, и пока не поняла, что ей делать дальше.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как неожиданно для себя стал частью любовного треугольника. По словам мужчины, он раскрыл жене правду о домогательствах ее лучшей подруги и оказался на улице.