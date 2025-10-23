Наука и техника
12:28, 23 октября 2025Наука и техника

В США показали беспилотник с лазерным оружием

TWZ: Беспилотник MQ-20 Avenger оснастили турелью с лазерным вооружением
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: General Atomics

Американская корпорация General Atomics показала концепт беспилотного летательного аппарата (БПЛА), оснащенного лазерным вооружением. Об этом сообщает издание TWZ.

Изображение беспилотника MQ-20 Avenger («Мститель») показали на главном ежегодном съезде Ассоциации армии США (AUSA). Был представлен БПЛА с вращающейся носовой турелью, которая пускает лазерный луч. Судя по всему, это компьютерное изображение, однако оно могло быть создано на основе реальных снимков.

Специалисты TWZ отметили, что лазерное оружие в теории обеспечивает высокоточное поражение различных типов целей в наступательных и оборонительных ситуациях. Оно имеет неограниченный ресурс при условии достаточной мощности и охлаждающей способности. Также этот тип оружия бесшумен, а его лучи не видны невооруженным взглядом.

Кроме того, на носу MQ-20 Avenger заметили турель, оснащенную комбинацией электрооптических и инфракрасных камер, а также лазерных дальномеров и целеуказателей.

По словам представителя General Atomics Марка Бринкли, корпорация действительно обладает технологией, позволяющей оснащать беспилотники лазерным оружием. «Эта экспозиция призвана была продемонстрировать, что мы продолжаем лидировать в исследованиях и разработках как боевых лазерных систем, так и БПЛА», — заключил он.

Ранее выяснилось, что новый китайский дрон GJ-X совершил первый полет. Стелс-беспилотник построен по схеме «летающее крыло».

