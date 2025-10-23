Россиянам напомнили о штрафах за несогласованную дверь в тамбуре

Вторая дверь в тамбуре без разрешения грозит штрафом до 2,5 тыс. руб

Устанавливать дополнительные двери в подъезде без согласования с соседями и контролирующими органами незаконно. Какой штраф предусматривается за такое нарушение, изданию NEWS.ru напомнил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Монтаж второй двери в тамбуре и на лестничной площадке без разрешения закон трактует как самовольную перепланировку общедомового имущества. Эти нормы регулирует статья 29 Жилищного кодекса — согласно ей, в случае выявления нарушения собственник должен демонтировать установленную дверь и выплатить штраф. Размер штрафа может достигать 2,5 тысячи рублей.

Нелегально установленная дверь может нарушать требования безопасности и стать препятствием при эвакуации жильцов. В данном случае сумма штрафа увеличивается — размер взыскания составляет от пяти до 15 тысяч рублей. Как уточнил Бондарь, после первой проверки жилинспекция может обойтись предписанием к демонтажу, однако если нарушение не будет устранено, штраф может составить до 500 рублей.

Ранее обсуждалось введение штрафов за неправильно установленную входную дверь. Как позднее объяснили в Мосжилинспекции, направление дверей для многоквартирных домов не нормировано, поэтому штрафы за это не грозят.