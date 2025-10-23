Глава офиса Зеленского пообещал усилить удары вглубь России

Глава офиса Зеленского Ермак пообещал усилить удары вглубь территории России

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России с применением различных типов вооружения будут лишь нарастать. Усилить атаки по российской территории пообещал в интервью для «РБК-Украина» глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Мы отвечали и продолжим отвечать. Удары (...) будут усиливаться. Давайте смотреть на результаты, а не обсуждать подготовку к этим ударам», — заявил чиновник.

Он отказался раскрыть стратегию будущих украинских ударов и призвал смотреть на их последствия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные обучаются использованию дальнобойных ракет Tomahawk в течение шести месяцев, но не будут делиться этими знаниями с другими странами.