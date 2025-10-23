Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:05, 23 октября 2025Бывший СССР

Глава офиса Зеленского пообещал усилить удары вглубь России

Глава офиса Зеленского Ермак пообещал усилить удары вглубь территории России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России с применением различных типов вооружения будут лишь нарастать. Усилить атаки по российской территории пообещал в интервью для «РБК-Украина» глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Мы отвечали и продолжим отвечать. Удары (...) будут усиливаться. Давайте смотреть на результаты, а не обсуждать подготовку к этим ударам», — заявил чиновник.

Он отказался раскрыть стратегию будущих украинских ударов и призвал смотреть на их последствия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные обучаются использованию дальнобойных ракет Tomahawk в течение шести месяцев, но не будут делиться этими знаниями с другими странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло

    Объект энергетики попал под удар ВСУ в российском регионе

    Сухогруз столкнулся с резиновой лодкой с пассажирами в российском регионе

    Трамп обсудит с Си Цзиньпином варианты завершения конфликта на Украине

    Глава офиса Зеленского пообещал усилить удары вглубь России

    Турист из Южной Кореи посетил российский город и был впечатлен одной вещью

    62-летняя Деми Мур похвасталась фигурой в нижнем белье на обложке журнала

    Маск захотел управлять армией роботов

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    Марочко объяснил повышенную активность беспилотников ВСУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости