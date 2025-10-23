Силовые структуры
Готовившие захват власти в России исламисты предстанут перед судом

Пять готовивших захват власти исламистов из Крыма пойдут под суд
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пять жителей Крыма из числа исламистов предстанут перед судом по уголовному делу об участии в деятельности террористической организации и подготовке к насильственному захвату власти. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, обвиняемые Куртнезиров, Тажибаев, Смедляев, Мустафаев и Аблаев состояли в ячейке террористической организации, действовавшей на территории Джанкойского района Крыма с августа 2023 года по февраль 2025 года.

Группировка международной террористической организации «Партия исламского освобождения» (Хизб ут-Тахрир аль-Ислами) была задержана сотрудниками ФСБ в феврале.

