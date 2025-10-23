Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

Воронежский губернатор Гусев: Восемь домов повреждены после атаки ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область в регионе оказались повреждены жилые дома. Последствия массированной атаки раскрыл губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из сел повреждены 8 частных домов: в них нарушено остекление, посечены фасады и кровли», — сообщил Гусев.

Он добавил, что в одном из домов загорелась кровля, возгорание уже ликвидировали. Кроме того, поверждены оказались четыре автомобиля. Специалисты занимаются оценкой ущерба, отчитался губернатор.

В ночь на 23 октября над Воронежской областью, по данным Минобороны, перехватили 21 летательный апппарат. Всего над 11 регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 139 дронов, в том числе их сбили над Брянской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской и Курской областями, а также над Крымом.