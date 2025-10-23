Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:01, 23 октября 2025Россия

Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

Воронежский губернатор Гусев: Восемь домов повреждены после атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область в регионе оказались повреждены жилые дома. Последствия массированной атаки раскрыл губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из сел повреждены 8 частных домов: в них нарушено остекление, посечены фасады и кровли», — сообщил Гусев.

Он добавил, что в одном из домов загорелась кровля, возгорание уже ликвидировали. Кроме того, поверждены оказались четыре автомобиля. Специалисты занимаются оценкой ущерба, отчитался губернатор.

В ночь на 23 октября над Воронежской областью, по данным Минобороны, перехватили 21 летательный апппарат. Всего над 11 регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 139 дронов, в том числе их сбили над Брянской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской и Курской областями, а также над Крымом.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло

    Объект энергетики попал под удар ВСУ в российском регионе

    Сухогруз столкнулся с резиновой лодкой с пассажирами в российском регионе

    Трамп обсудит с Си Цзиньпином варианты завершения конфликта на Украине

    Глава офиса Зеленского пообещал усилить удары вглубь России

    Турист из Южной Кореи посетил российский город и был впечатлен одной вещью

    62-летняя Деми Мур похвасталась фигурой в нижнем белье на обложке журнала

    Маск захотел управлять армией роботов

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    Марочко объяснил повышенную активность беспилотников ВСУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости