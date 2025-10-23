Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

Хакеры из KillNet взломали сервер производителя БПЛА «Боевые птахи Украины»

Хакеры из группировок KillNet и Beregini взломали серверы крупного украинского производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Боевые птахи Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что объединения уничтожили чертежи и 3D-модели украинских беспилотников, а также новые разработки и проектную документацию.

Один из участников группировки с ником KillMilk сообщил, что хакеры получили данные о сотрудниках, а именно о разработчиках, инженерах и испытателях предприятия, а также сведения о его руководстве.

По данным KillNet и Beregini, на производстве трудится около 300 человек. Отмечается, что к созданию дронов привлекают студентов.

Ранее стало известно, что хакеры из KillNet взломали базу данных о продавцах беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ).