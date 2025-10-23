Адвокат назвал алгоритм действий при отказе работодателя индексировать зарплату

Адвокат Буров: Если нет индексации зарплаты, стоит обратиться в инспекцию труда

Обязанность индексировать зарплаты сотрудникам закреплена в статье 134 ТК РФ для всех работодателей — как государственных, так и частных, обозначил вице-председатель МКА «Артамонов Буров и партнеры», адвокат Максимилиан Буров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал алгоритм действий при отказе работодателя индексировать выплаты.

Бездействие работодателя в этой части является нарушением трудового законодательства и влечет за собой наложение штрафа по части 6-7 статьи 5.27 КоАП РФ, указал адвокат.

Для начала собеседник «Ленты.ру» посоветовал изучить коллективный договор, положение об оплате труда, правила внутреннего распорядка или при наличии положение об индексации. Все эти документы должны содержать порядок, сроки и размер индексации, обозначил он.

Затем стоит заказать выписку по зарплатному счету для подтверждения отсутствия индексации. В случае выплат наличными подойдут расчетные листки и зарплатные ведомости, отметил Буров.

Далее нужно узнать, всем ли работникам не индексируют зарплату или это делается выборочно. Дело в том, что дискриминация в трудовых отношениях, согласно статье 3 ТК РФ, не допустима.

Затем, по словам Бурова, стоит обратиться к работодателю с заявлением об индексации зарплаты в соответствии со статьей 134 ТК РФ и обязательно получить отметку о приеме заявления на своем экземпляре.

Следующий этап: написание жалобы в Государственную инспекцию труда с приложением всех доказательств нарушения прав и обращение в суд с требованием о взыскании недополученной суммы.

«Работник, желающий добиться от работодателя индексации, должен понимать, что отношения с работодателем в результате могут быть испорчены безвозвратно, но это не повод позволять нарушать свои права», — заключил адвокат.

