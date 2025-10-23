Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:30, 23 октября 2025РоссияЭксклюзив

Адвокат назвал алгоритм действий при отказе работодателя индексировать зарплату

Адвокат Буров: Если нет индексации зарплаты, стоит обратиться в инспекцию труда
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Обязанность индексировать зарплаты сотрудникам закреплена в статье 134 ТК РФ для всех работодателей — как государственных, так и частных, обозначил вице-председатель МКА «Артамонов Буров и партнеры», адвокат Максимилиан Буров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал алгоритм действий при отказе работодателя индексировать выплаты.

Бездействие работодателя в этой части является нарушением трудового законодательства и влечет за собой наложение штрафа по части 6-7 статьи 5.27 КоАП РФ, указал адвокат.

Для начала собеседник «Ленты.ру» посоветовал изучить коллективный договор, положение об оплате труда, правила внутреннего распорядка или при наличии положение об индексации. Все эти документы должны содержать порядок, сроки и размер индексации, обозначил он.

Затем стоит заказать выписку по зарплатному счету для подтверждения отсутствия индексации. В случае выплат наличными подойдут расчетные листки и зарплатные ведомости, отметил Буров.

Далее нужно узнать, всем ли работникам не индексируют зарплату или это делается выборочно. Дело в том, что дискриминация в трудовых отношениях, согласно статье 3 ТК РФ, не допустима.

Материалы по теме:
Лучшие удаленные профессии в 2026 году: самые востребованные специальности будущего и настоящего
Лучшие удаленные профессии в 2026 году:самые востребованные специальности будущего и настоящего
20 октября 2025
Производственный календарь на 2026 год в России: выходные, праздники, рабочие дни и график переносов
Производственный календарь на 2026 год в России:выходные, праздники, рабочие дни и график переносов
24 сентября 2025

Затем, по словам Бурова, стоит обратиться к работодателю с заявлением об индексации зарплаты в соответствии со статьей 134 ТК РФ и обязательно получить отметку о приеме заявления на своем экземпляре.

Следующий этап: написание жалобы в Государственную инспекцию труда с приложением всех доказательств нарушения прав и обращение в суд с требованием о взыскании недополученной суммы.

«Работник, желающий добиться от работодателя индексации, должен понимать, что отношения с работодателем в результате могут быть испорчены безвозвратно, но это не повод позволять нарушать свои права», — заключил адвокат.

Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что работодатели рискуют столкнуться со штрафами до 50 тысяч рублей за нарушение правил отзыва сотрудников из отпуска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российском предприятии прогремели взрывы, погибли девять человек. Что об этом известно?

    Ядовитая змея укусила мужчину за гениталии в кукурузном поле

    Женщина пожаловалась на отвращающую ее от секса интимную привычку партнера

    Адвокат назвал алгоритм действий при отказе работодателя индексировать зарплату

    Открыт способ остановить развитие распространенного вида рака

    Журналист указал на странное состояние Зеленского во время его заявлений о России

    Россиянам рассказали о лимитах на снятие наличных

    Раскрыт план Евросоюза после срыва встречи Трампа и Путина

    Рубио заявил о желании США провести встречу с Россией

    Над двумя российскими городами прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости