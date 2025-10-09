Раскрыты штрафы за принудительный отзыв россиян из отпуска

Член ОП Машаров: Штраф до 50 тыс. рублей грозит за отзыв сотрудников из отпуска

Работодатели за нарушение правил отзыва сотрудников из отпуска рискуют столкнуться со штрафами до 50 тысяч рублей. Об этом журналистам ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Согласно действующему законодательству, отзыв работника из отпуска действительно предусмотрен, однако главным условием является наличие согласия. Нарушение грозит наказанием в виде предупреждения или штрафа. «Для должностных лиц и ИП — от одной до пяти тысяч рублей, а для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей», — уточнил эксперт.

По его словам, руководители должны понимать, что если работник не хочет выходить из отпуска принудительно, то это нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. Как следствие, уволить такого сотрудника по инициативе начальства нельзя, поскольку нежелание работать в отпуске не подходит под статьи о прогуле или утрате доверия.

