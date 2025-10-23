Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 23 октября 2025Силовые структуры

Назван запрашиваемый срок для обвиняемого в мошенничестве известного российского блогера

Прокурор запросил для блогера Шабутдинова 8 лет колонии по делу о мошенничестве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На заседании в Пресненском суде Москвы прокурор запросил восемь лет лишения свободы для обвиняемого в мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Представитель гособвинения попросила суд признать блогера виновным в 113 эпизодах по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размерах»). Она попросила отправить Шабутдинова в колонию общего режима со штрафом более 15,5 миллиона рублей и лишить его права заниматься связанной с реализацией образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных сетей, в том числе интернетом, деятельностью сроком на пять лет.

В мае обвиняемый в многомиллионном мошенничестве блогер Шабутдинов признал вину в полном объеме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о применении дальнобойного оружия США для ударов по России

    Пострадавшие от российского мотивационного блогера отказались принимать от него деньги

    Модный в 2000-х наряд вновь стал трендом

    У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

    Здания ФСБ и Росгвардии попали под бомбовый удар по наводке женщины по фамилии Суворова

    Туристка выпила воды в такси и проснулась голой на кровати в темной комнате без окон

    Зеленский обсудил замороженные российские активы с лидером члена НАТО

    Россиянка выпрыгнула из квартиры ради спасения от сожителя-тирана

    Путин поддержал сохранение за Шойгу одной должности

    Госдолг США поднялся до нового рекорда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости