Назван запрашиваемый срок для обвиняемого в мошенничестве известного российского блогера

Прокурор запросил для блогера Шабутдинова 8 лет колонии по делу о мошенничестве

На заседании в Пресненском суде Москвы прокурор запросил восемь лет лишения свободы для обвиняемого в мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Представитель гособвинения попросила суд признать блогера виновным в 113 эпизодах по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размерах»). Она попросила отправить Шабутдинова в колонию общего режима со штрафом более 15,5 миллиона рублей и лишить его права заниматься связанной с реализацией образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных сетей, в том числе интернетом, деятельностью сроком на пять лет.

В мае обвиняемый в многомиллионном мошенничестве блогер Шабутдинов признал вину в полном объеме.

