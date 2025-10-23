Культура
09:45, 23 октября 2025

Катя Лель столкнулась с НЛО в центре Москвы

Певица Катя Лель сфотографировала НЛО в центре Москвы
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что столкнулась с неопознанным летающим объектом (НЛО) в центре Москвы. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певица опубликовала снимок с держащей букет цветов дочерью, сделанный рядом с ГУМом 1 июня. «Они всегда рядом, наблюдают и оберегают. На следующем фото за секунду до этого. Монтаж делать не умею, да и мне это ни к чему. Можете не предполагать, а сразу делать экспертизу, если вам захочется», — подписала она кадр.

Ранее настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко прокомментировал слова Кати Лель о грядущей «зачистке» Земли.

