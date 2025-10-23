Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:40, 23 октября 2025Мир

Китай ответил на обвинения США в сотрудничестве с Россией

Посольство Китая: Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество КНР и РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Третьим странам не следует вмешиваться в сотрудничество Китая и России, поскольку оно не направлено против других государств. Так на обвинения США ответил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает РИА Новости.

«Обычное двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран, и третьи страны не должны в него вмешиваться», — сказал он.

Дипломат также призвал США отказаться от «вредных практик» в торговле и решать вопросы с Пекином на основе равноправия и взаимоуважения. «Позиция Китая о торговой войне последовательна: мы не хотим этого, но мы ее не боимся», — подчеркнул чиновник.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о сокращении закупок российской нефти Индией. По ее словам, Китай также начал сокращать закупки данного ресурса у РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ будет ошеломляющим». Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk

    Звезда «Моей прекрасной няни» рассказал о трагедии в семье

    Китай ответил на обвинения США в сотрудничестве с Россией

    Итальянский волейболист «Факела» поделился впечатлениями от России

    Звезда «Кадетства» увеличил свой долг по алиментам до полумиллиона

    Экс-премьер Польши предложил «подарить» Украине одно оружие

    Звезда «Дюны» рассказал о последствиях инсульта

    В Германии сообщили о больших потерях из-за использования активов России

    Бриджит Джонс поставят памятник

    На Западе объяснили нежелание Зеленского признавать поражение в конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости