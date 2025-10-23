Китай ответил на обвинения США в сотрудничестве с Россией

Посольство Китая: Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество КНР и РФ

Третьим странам не следует вмешиваться в сотрудничество Китая и России, поскольку оно не направлено против других государств. Так на обвинения США ответил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает РИА Новости.

«Обычное двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран, и третьи страны не должны в него вмешиваться», — сказал он.

Дипломат также призвал США отказаться от «вредных практик» в торговле и решать вопросы с Пекином на основе равноправия и взаимоуважения. «Позиция Китая о торговой войне последовательна: мы не хотим этого, но мы ее не боимся», — подчеркнул чиновник.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о сокращении закупок российской нефти Индией. По ее словам, Китай также начал сокращать закупки данного ресурса у РФ.