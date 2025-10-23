Экономика
21:54, 23 октября 2025

В Белом доме заявили о сокращении закупок российской нефти Индией и Китаем

Белый дом: Индия сократила закупки российской нефти после призыва Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Индия сократила закупки российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе пресс-конференции.

«Глава государства также призывает европейские страны, наших союзников, прекратить закупки российской нефти. Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента», — сказала она.

По ее словам, Китай вслед за Индией также начал сокращать закупки российской нефти. Левитт сослалась на имеющиеся у американских властей данные.

Ранее сообщалось, что китайские государственные компании перестали покупать российскую нефть после того, как США ввели санкции против двух топливных гигантов России. По данным Reuters, это случилось как раз тогда, когда появилась информация, что нефтеперерабатывающие заводы Индии собрались резко сократить импорт сырой нефти из РФ.

