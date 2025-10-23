Компания Маска показала неожиданный финансовый результат

Tesla: Чистая прибыль упала на 37 процентов, несмотря на рекордный рост продаж

В III квартале 2025 года чистая прибыль компании снизилась на 37 процентов и достигла 1,37 миллиарда долларов, несмотря на то что продажи электромобилей выросли почти до полумиллиона штук. Об этом сообщается в ее отчете.

Годом ранее чистая прибыль Tesla составляла 2,17 миллиарда долларов. Как пишет Bloomberg, падение прибыли на фоне рекордного взлета продаж отражает сохраняющуюся напряженность в автомобильном бизнесе. Ситуацию усугубило то, что во время недавней телефонной конференции Tesla ее владелец Илон Маск почти ничего не рассказал о том, как Tesla будет возрождать свой основной бизнес по продаже электромобилей после падения операционной прибыли.

По словам старшего аналитика по акциям в CFRA Research Гарретта Нельсона, ситуация остается неопределенной и пока нельзя сказать, какими будут драйверы роста в краткосрочной перспективе.

В I квартале 2025 года чистая прибыль Tesla упала на 71 процент. А по итогам II квартала она снизилась до 1,172 миллиарда долларов, или на 16,3 процента.

По данным на конец июля, доля компании Tesla на рынке Европейского союза падала уже шестой месяц подряд на фоне общего регионального спада продаж новых автомобилей.