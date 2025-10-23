Культура
16:29, 23 октября 2025Культура

Критик назвал самую бесталанную артистку российской эстрады

Критик Соседов: Семенович является самой бесталанной артисткой эстрады
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что Анна Семенович является самой бесталанной артисткой эстрады. Его цитирует Общественная Служба Новостей.

По словам Соседова, исполнительница не должна петь и появляться на сцене. «Семенович — это точно не певица номер один в мире. Я думаю, что со мной согласятся многие: нет там вокальных данных, не было и уже никогда не будет», — сказал он, добавив, что артистка является «продуктом эпохи», когда в моде были женские музыкальные коллективы, куда набирали девушек «с видными формами, чтобы привлечь мужскую аудиторию».

При этом критик отметил, что Семенович лучше заниматься фигурным катанием, в котором она, по его предположению, сильна.

Ранее Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева закрывала путь на сцену тем молодым артистам, которые ей не угодили.

