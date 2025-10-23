Критик назвал самую бесталанную артистку российской эстрады

Критик Соседов: Семенович является самой бесталанной артисткой эстрады

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что Анна Семенович является самой бесталанной артисткой эстрады. Его цитирует Общественная Служба Новостей.

По словам Соседова, исполнительница не должна петь и появляться на сцене. «Семенович — это точно не певица номер один в мире. Я думаю, что со мной согласятся многие: нет там вокальных данных, не было и уже никогда не будет», — сказал он, добавив, что артистка является «продуктом эпохи», когда в моде были женские музыкальные коллективы, куда набирали девушек «с видными формами, чтобы привлечь мужскую аудиторию».

При этом критик отметил, что Семенович лучше заниматься фигурным катанием, в котором она, по его предположению, сильна.

