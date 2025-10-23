Интернет и СМИ
Культового телеведущего экстренно госпитализировали на каталке

Американского ведущего Брайанта Гамбэла увезли из дома в больницу на каталке
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Культового американского телеведущего Брайанта Гамбэла, который 15 лет проработал в программе Today на канале NBC, увезли из дома в больницу на скорой помощи. Об экстренной госпитализации телезвезды стало известно TMZ.

Источники издания заявили, что ведущего внезапно увезли в близлежащую больницу из его квартиры в Нью-Йорке. При этом уточняется, что 77-летний Гамбэл лежал на каталке.

Причина госпитализации телезвезды неизвестна. Член его семьи заявил журналистам, что с ведущим все в порядке, однако не раскрыл деталей произошедшего.

Как уточняет Page Six, в 2009 году Гамбэлу удалили злокачественную опухоль в легком.

Ранее сообщалось, что популярный австралийский комик Дейв Хьюз попал в больницу из-за жидкости в легких. Он опубликовал видео из медучреждения, в котором показал, как выглядит откачанная из органов жидкость.

.
    Все новости