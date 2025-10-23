Силовые структуры
19:46, 23 октября 2025Силовые структуры

Лазейку для избежания штрафов за отсутствие регистрации у россиян запретили

В Москве суд запретил сайты по продаже временной регистрации
Владимир Шарапов
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Москве суд постановил заблокировать сайты, на которых предлагали услуги по оформлению временной регистрации. Об этом пишут «Известия».

На данных ресурсах можно было приобрести временную прописку по месту пребывания. Однако за фиктивную регистрацию могут наказать в суде — за это грозит до пяти лет колонии.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил, что за проживание в квартире в другом регионе без регистрации более трех месяцев могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Это наказание грозит как арендатору, так и арендодателю.

