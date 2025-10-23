Лазейку для избежания штрафов за отсутствие регистрации у россиян запретили

В Москве суд запретил сайты по продаже временной регистрации

В Москве суд постановил заблокировать сайты, на которых предлагали услуги по оформлению временной регистрации. Об этом пишут «Известия».

На данных ресурсах можно было приобрести временную прописку по месту пребывания. Однако за фиктивную регистрацию могут наказать в суде — за это грозит до пяти лет колонии.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил, что за проживание в квартире в другом регионе без регистрации более трех месяцев могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Это наказание грозит как арендатору, так и арендодателю.

