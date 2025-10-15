Обучающие курсы по домогательствам и соблазнению от секс-коуча запретили в России

Суд Москвы запретил распространение в России курсов секс-коуча Алекса Лесли

Суд запретил в России распространять информацию с двух сайтов секс-коуча Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, обучающего домогательствам и применению насилия под видом соблазнения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Тверская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга выявила в интернете материалы, за распространение которых предусмотрена уголовная ответственность. Кириллов призывал к совершению насильственных действий сексуального характера, подстрекал последователей, учеников и подписчиков действовать против воли и согласия женщин.

В отношении него Следственный комитет России возбудил уголовное дело за склонение к изнасилованию. По данным силовиков, он, выдавая себя за основателя курсов «Телесного тренинга» по технике знакомств и навыкам соблазнения, провоцировал на совершение преступлений. Под его влиянием мужчины домогались девушек и женщин на улицах Москвы. Потерпевшие рассказали, что их хватали за ягодицы и предлагали заняться сексом.

Кириллов объявлен в розыск.