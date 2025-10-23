Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:57, 23 октября 2025Бывший СССР

Марочко объяснил повышенную активность беспилотников ВСУ в ДНР

Марочко: ВСУ задействовали Силы беспилотных систем в боях за Северск в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействовало подразделения Сил беспилотных систем в боях за Северск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за прошедшие сутки было отмечено увеличение случаев использования дронов в районе населенного пункта. При этом отставной военный подчеркнул, что использовались как малые, так и тяжелые ударные беспилотники.

«Скоординированные действия украинских войск и наращивание ударов при помощи беспилотных систем говорит о задействовании командованием ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») дополнительных сил и средств в данном районе, в частности — Сил беспилотных систем», — написал он.

Ранее Марочко заявил, что украинские войска несут значительные потери под Северском. По его словам, ВСУ находятся под постоянным огневым воздействием и испытывают нехватку в живой силе на данном участке фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло

    Объект энергетики попал под удар ВСУ в российском регионе

    Сухогруз столкнулся с резиновой лодкой с пассажирами в российском регионе

    Трамп обсудит с Си Цзиньпином варианты завершения конфликта на Украине

    Глава офиса Зеленского пообещал усилить удары вглубь России

    Турист из Южной Кореи посетил российский город и был впечатлен одной вещью

    62-летняя Деми Мур похвасталась фигурой в нижнем белье на обложке журнала

    Маск захотел управлять армией роботов

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    Марочко объяснил повышенную активность беспилотников ВСУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости