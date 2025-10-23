Марочко объяснил повышенную активность беспилотников ВСУ в ДНР

Марочко: ВСУ задействовали Силы беспилотных систем в боях за Северск в ДНР

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействовало подразделения Сил беспилотных систем в боях за Северск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за прошедшие сутки было отмечено увеличение случаев использования дронов в районе населенного пункта. При этом отставной военный подчеркнул, что использовались как малые, так и тяжелые ударные беспилотники.

«Скоординированные действия украинских войск и наращивание ударов при помощи беспилотных систем говорит о задействовании командованием ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») дополнительных сил и средств в данном районе, в частности — Сил беспилотных систем», — написал он.

Ранее Марочко заявил, что украинские войска несут значительные потери под Северском. По его словам, ВСУ находятся под постоянным огневым воздействием и испытывают нехватку в живой силе на данном участке фронта.