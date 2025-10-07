Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:53, 7 октября 2025Бывший СССР

Стало известно об огромных потерях ВСУ под Северском

Марочко заявил об огромных потерях ВСУ под Северском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Северском находятся под постоянным огневым воздействием. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко подчеркнул, что ВСУ под Северском несут значительные потери в живой силе. По его мнению, новое пополнение не компенсирует нехватку военных.

«Сейчас наблюдается нехватка живой силы у противника, поскольку он несет огромные потери под Северском», — сказал эксперт, сославшись на свои источники.

Ранее издание Business Insider (BI) со ссылкой на украинских военных сообщило, что потери операторов БПЛА ВСУ стремительно растут из-за действий Вооруженных сил России. По оценкам BI, на беспилотники приходится порядка 70 процентов поражения целей на фронте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе авиабомбами по украинской ТЭС

    На Украине установили рекорд по числу побегов с фронта

    У берегов Одессы заметили смерч

    Стало известно об огромных потерях ВСУ под Северском

    Тренеры «Торпедо» и «Металлурга» едва не подрались после матча КХЛ

    В ряде городов ЛНР пропал свет

    Над Россией за три часа уничтожили 30 беспилотников

    На Западе забили тревогу из-за случившегося во Франции

    Раскрыты последствия изъятия активов России для Европы

    В Москве начался пожар в чайхане из-за взрыва газового баллона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости