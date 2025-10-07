Стало известно об огромных потерях ВСУ под Северском

Марочко заявил об огромных потерях ВСУ под Северском

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Северском находятся под постоянным огневым воздействием. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко подчеркнул, что ВСУ под Северском несут значительные потери в живой силе. По его мнению, новое пополнение не компенсирует нехватку военных.

«Сейчас наблюдается нехватка живой силы у противника, поскольку он несет огромные потери под Северском», — сказал эксперт, сославшись на свои источники.

Ранее издание Business Insider (BI) со ссылкой на украинских военных сообщило, что потери операторов БПЛА ВСУ стремительно растут из-за действий Вооруженных сил России. По оценкам BI, на беспилотники приходится порядка 70 процентов поражения целей на фронте.