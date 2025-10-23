Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

Дегтярев обратился к МОК из-за отказа Польши допустить российских пловцов на ЧЕ

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри из-за действий Польши против российских пловцов.

Дегтярев заявил, что решение Польши отказать российским пловцам в участии в чемпионате Европы (ЧЕ) на короткой воде нарушает ключевые принципы Олимпийской хартии, гарантирующие недопустимость дискриминации спортсменов по национальному признаку. Он напомнил, что в аналогичной ситуации, когда Индонезия не допустила израильских спортсменов, МОК оперативно ввел против нее строгие санкции и поставил под вопрос проведение Олимпийских игр на ее территории.

Ранее 23 октября президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин сообщил, что россияне не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше. Мазепин подчеркнул, что причина пропуска турнира — политическая. Он обратил внимание на то, что польские власти не допустили российских пловцов.

Международная федерация плавания (World Aquatics) смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Отечественные спортсмены могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.