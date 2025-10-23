Российских пловцов отказались пускать на турнир в Польшу

ФВВСР: Россияне не выступят на чемпионате Европы на короткой воде в Польше

Президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин сообщил, что россияне не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше. Его слова приводит РИА Новости.

Мазепин подчеркнул, что причина пропуска турнира — политическая. Он обратил внимание на то, что польские власти не допустили российских пловцов.

Международная федерация плавания (World Aquatics) смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Отечественные спортсмены могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

В августе 2025 года бывшая российская фигуристка Мария Нехаева, ныне представляющая Израиль, направлялась в Ригу через Варшаву на этап Гран-при среди юниоров. Однако на границе Польши у нее изъяли паспорт, продержали три часа и отказали во въезде, несмотря на наличие всех необходимых документов.